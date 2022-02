Das Bild erinnerte an die Jahre 2015 und 2016, als der Kreuznacher HC mit einer Horde Eigengewächse Hockey-Deutschland aufmischte und dank seines famosen Teamgeists die Zweite Liga bereicherte. Auch am Samstag nach dem Oberligaspiel in Frankenthal standen die Spieler der Rot-Weißen eine Viertelstunde nach Spielende noch komplett zusammen, fachsimpelten über die Partie.