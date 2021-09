Bad Kreuznach Kantersieg zum Auftakt Einen Auftakt nach Maß erlebte die zweite Hockeymannschaft des Kreuznacher HC in der Zweiten Verbandsliga. Im Salinental feierte sie gegen den 1. FC Kaiserslautern einen 8:0 (4:0)-Kantersieg.

Von Anfang an kontrollierte das Team von Klaus Fuchs die Pfälzer. Es dauerte zwar ein paar Minuten, bis Max Böhm den Torreigen eröffnete, danach ging es mit schönen Aktionen und Treffern von Timo Dehmer, Marc Prinz und Markus Jammers weiter. In der zweiten Hälfte schraubten Alex Jacob, Dehmer mit einem Doppelpack und Prinz das Ergebnis in die Höhe. Am Samstag um 18 Uhr steht erneut ein Heimspiel auf dem Programm, zu Gast ist dann die TG Worms III. „Das wird eine wesentlich schwierigere Aufgabe“, vermutet Fuchs. tip