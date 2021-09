Alex Jacob, der Trainer des Hockey-Oberligisten Kreuznacher HC, geht desillusioniert in das Doppelspiel-Wochenende. „Ich habe einen großen Kader mit vielen Talenten und routinierten Spielern, aber für die Partie in Bad Dürkheim am Samstag hatte ich große Probleme, ein Team zusammenzubekommen. Das ist ein Unding. Das hatte ich so nicht erwartet, deshalb bin ich enttäuscht“, erklärt der KHC-Coach, dessen Team am Samstag um 16 Uhr in der Pfalz gefordert ist.