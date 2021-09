Bad Kreuznach Im Salinental um Silberschild Das Stadion Salinental ist am Samstag und Sonntag Austragungsort einer hochkarätigen Hockey-Veranstaltung. Klaus Fuchs, Referent für Sportentwicklung und Seniorensport beim Hockeyverband Rheinland-Pfalz/Saar, organisiert – unterstützt vom Kreuznacher HC – das Silberschild-Turnier. Dabei treffen neun Ü50-Landesauswahlen aufeinander und spielen die inoffizielle deutsche Meisterschaft aus.

Inoffiziell deshalb, weil es keine Titelkämpfe des Deutschen Hockey-Bundes, sondern die der Landesverbände sind. Das Niveau der Teams ist hoch, mehrere ehemalige Nationalspieler werden erwartet. Los geht es am Samstag ab 12 Uhr auf zwei Plätzen. Das Endspiel ist am Sonntag um 13.15 Uhr geplant. Natürlich stellen auch die rheinland-pfälzischen Gastgeber eine Auswahl. 2019 in Berlin wurde das Team Fünfter. Am Samstag um 12 Uhr ist es direkt gegen Niedersachsen gefordert. olp