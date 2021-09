Bad Kreuznach

Im Salinental rollt die Hockey-Kugel wieder

Die Nachwuchsteams der Hockeyabteilung des VfL Bad Kreuznach steigen am Wochenende großflächig in den Punktspielbetrieb ein. Den Auftakt macht die weibliche Jugend A, die in der Oberliga antritt, am heutigen Samstag um 12 Uhr im Salinental gegen den Dürkheimer HC. Ebenfalls Oberligist sind die Mädchen B, die am Sonntag um 9.30 Uhr beim TSV Schott Mainz auflaufen. Das zweite VfL-Team absolviert zudem am Sonntag ab 15 Uhr einen Verbandsliga-Spieltag in Kaiserslautern. Die Mädchen C bestreiten ihren Auswärtsspieltag am Samstag ab 10 Uhr in Gau-Algesheim.