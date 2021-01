Bad Kreuznach

Hockeyspieler in Sierra Leone jagen der Kugel demnächst im rot-weißen Dress des Kreuznacher HC hinterher. Oder in Trikots der Rheinland-Auswahl sowie mit Schlägern aus dem Fundus des VfL Bad Kreuznach. Zu verdanken haben sie das der Bad Kreuznacherin Emma Götze. Sie engagierte sich in den vergangenen Wochen für ein Projekt, mit dem der Hockeysport in dem westafrikanischen Staat unterstützt werden soll.