Auch wenn ein Putschversuch ihr Abenteuer deutlich früher beendete als geplant, behalten die beiden Bad Kreuznacher Emma Grumbach und Anton Wiemers ihren Aufenthalt in dem westafrikanischen Staat Sierra Leone, in dem sie Hockey-Entwicklungsarbeit geleistet haben, in guter Erinnerung. Beide planen sogar, noch einmal zurückzukehren.