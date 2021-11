Halbfinale ist das Ziel

Am Sonntag (ab 10 Uhr) richtet der KHC in der IGS-Halle einen Oberliga-Spieltag der Weiblichen Jugend A aus, an dem auch der VfL teilnimmt. Die Dreiergruppe komplettiert der HC Speyer. Die ersten beiden erreichen das Halbfinale. Die Mädchen-A-Teams sind bereits am Samstag gefordert. Der KHC spielt ab 10.30 Uhr zu Hause in der IGS-Halle, der VfL ab 10 Uhr in Kaiserslautern. Die Jungs sind in den gleichen Altersklassen gefordert. Die männliche Jugend A des KHC greift am Samstag in Frankenthal zum Schläger und wird dort gleich vier Begegnungen bestreiten. Die Knaben A des VfL reisen nach Speyer, während die gleichaltrigen Jungs der SG Kreuznacher HC/SV Gau-Algesheim in Bad Dürkheim spielen. Zudem richtet der VfL noch Spieltage der Mädchen C2 und der Knaben C in der Jakob-Kiefer-Halle aus. Die Jungs starten um 10 Uhr, die Mädchen folgen um 14 Uhr. olp