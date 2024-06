Bad Kreuznach

Große Ehre: Acht VfL-Talente spielen in München für die Landesauswahl

i Die Talente des VfL Bad Kreuznach freuen sich über ihre Nominierungen für die Auswahl des Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saar: Bei den U16-Jungs spielen Emil Becker (linkes Foto, links) und Maximilian Dünsing. Im Mädchen-Kader stehen (rechtes Foto, hinten von links) Eleni Frohn, Anna Wöhrle und Geraldine Müller sowie (vorne von links) Stella Korrell und Lilly Warkus. Fotos: VfL Bad Kreuznach/S. Hetzel Foto: VfL/Hetzel

Acht Hockey-Talente des VfL Bad Kreuznach stehen in den Aufgeboten der U16-Landesauswahlen, die Rheinland-Pfalz und das Saarland bei Sichtungsturnieren vertreten. Eleni Frohn, Anna Wöhrle, Geraldine Müller, Stella Korrell und Lilly Warkus treten in München beim Turnier um den Hessenschild-Pokal an. In Unterföhring wird der Meister der Auswahlteams ermittelt.