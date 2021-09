Bad Kreuznach

Göring-Hattrick eröffnet Saison

Das nennt man wohl einen Saisonauftakt nach Maß: Mit einem Hattrick von Mike Göring und einem 11:1 (6:1)-Erfolg gegen Saar 05 Saarbrücken startete der VfL Bad Kreuznach in der Zweiten Verbandsliga in die Hockey-Saison. „Ich hatte 16 motivierte Männer dabei, darunter waren auch fünf Nachwuchstrainer“, berichtete VfL-Trainer Thorsten Ackermann und ergänzte: „Die Kugel lief wie am Schnürchen durch unsere Reihen. Zudem haben wir toll herausgespielte Tore gemacht.