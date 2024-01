Sechs Spiele, null Punkte – die Situation des Kreuznacher HC in der Zweiten Hockey-Regionalliga erscheint aussichtslos. Doch Aufgeben gilt nicht, und so erhofft sich der Aufsteiger am Samstag um 19 Uhr in der IGS-Halle einen Befreiungsschlag, wenn es gegen den SC Frankfurt 1880 II geht.