Für Limburger HC ist jeder Punkt sehr wichtig: Heimspiele gegen Rüsselsheimer RKund Dürkheimer HC

Die heimischen Hockey-Fans dürfen sich am Wochenende in Limburg gleich auf zwei namhafte Gegner freuen. Samstag um 16 Uhr empfängt der Limburger HC in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd im Eduard-Horn-Park den Rüsselsheimer RK. Sonntag um 11 Uhr treffen die heimischen Lahnstädter dort dann auf den Dürkheimer HC.