Frauen des VfL Bad Kreuznach machen die Meisterschaft perfekt: Jetzt geht es um den Aufstieg Von Sascha Nicolay i Das Oberliga-Meisterteam des VfL Bad Kreuznach: (hinten) Trainer Alex Dehmer, Lena Herrmann, Jule Wolf, Mina Bretz, Luise Dreyse, Constanze Dreyse, Cindy Borges, Luise Bretz, Lina Dietrich, Trainer Georg Schmidt, (vorne, von links) Julia Butter, Nelli Emmerich, Hannah Kopsch, Lilly Ferretti und Leni Wenk. Foto: Bretz Jubel bei den Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach. Mit einem 3:2-Sieg bei Schlusslicht TG Frankenthal machte das Team von Trainer Georg Schmidt die Meisterschaft in der Oberliga perfekt. Nun geht es in zwei Entscheidungsspielen gegen Freiburg um den Sprung in die Regionalliga.

Mit 3:2 (2:1), gewannen die VfL-Frauen ihr letztes Spiel der laufenden Runde in Frankenthal. Damit setzte das Team seinen Siegeszug fort. Nach dem Sprung aus der Verbandsliga sicherte es sich nun die Meisterschaft in der Oberliga und die Chance, zum zweiten Mal in Folge aufzusteigen. Eine großartige Leistung. Dünne Besetzung in ...