Plus Bad Kreuznach Frauen des VfL Bad Kreuznach: Gleich zweimal vor eigenem Publikum Nach der deutlichen 1:4-Niederlage beim HC Heidelberg wollen die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach den Hebel wieder umlegen und bessere Resultate in der Regionalliga erzielen. Dazu haben sie am Wochenende gleich zweimal die Gelegenheit. Lesezeit: 1 Minute

Am Samstag um 15 Uhr gastiert zunächst SAFO Frankfurt im heimischen Stadion Salinental. Die Hessinnen haben ebenso wie der VfL bereits zwei Spiele ausgetragen (2:2 in Frankenthal, 0:1 gegen Hanau). Für die Bad Kreuznacherinnen gilt es, die Verunsicherung aus der verlorenen Partie in Heidelberg möglichst schnell abzulegen. Kämpferisch war das ...