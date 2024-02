Plus Alzey Frauen des Kreuznacher HC: Die vierte Führung reicht zum Sieg Revanche geglückt: Im Hinspiel hatten die Hockey-Oberliga-Frauen des Kreuznacher HC gegen den TV Alzey noch mit 1:6 verloren. Im Rückspiel drehten sie nun den Spieß um und gewannen ihrerseits mit 4:3 (3:2). Von Olaf Paare

Viermal gingen die Bad Kreuznacherinnen in Führung. Daniela Schnurbusch erzielte das 1:0 und das 2:1, Veronica Seibel per Siebenmeter das 3:2. Doch jeweils gelang den Alzeyerinnen der Ausgleich. Erst die vierte Führung sollte den Sieg bedeuten, für sie war Amina Kurpejovic verantwortlich. In der Folge nahmen die Alzeyerinnen die Torhüterin ...