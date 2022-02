Es ist ein klassisches Endspiel am vorletzten Oberliga-Spieltag: Der Sieger des Hallenhockey-Duells zwischen der TG Frankenthal II und dem Kreuznacher HC am Samstag um 15 Uhr in der Kanalhalle in Frankenthal kann sich eine Woche später am finalen Spieltag zum Meister küren und das Ticket in die Zweite Regionalliga buchen.