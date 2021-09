Drei Teams des VfL stehen im Oberliga-Finale

Die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach hat wieder einmal ihre Ausnahmestellung im Mädchenbereich unter Beweis gestellt. Gleich in drei Altersklassen stehen Teams der Blau-Weißen am Wochenende in den Endspielen um die Oberliga-Meisterschaft, zudem sicherte sich das zweite Team der Jugend B den Verbandsliga-Titel. „Mit drei weiblichen Teams in Endspielen um die Landesmeisterschaft zu stehen, ist beachtenswert. Wir sind stolz auf unsere aktuelle Nachwuchsarbeit und hoffen, auch in Zukunft viele Talente entwickeln zu können“, sagt Abteilungsvorstand Hans-Wilhelm Hetzel vor dem finalen Wochenende.