Für den Limburger Hockey-Club (LHC) entscheidet sich in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd langsam aber sicher, wohin in dieser Saison die Reise geht. Kann das nach drei Spieltagen noch ungeschlagene Team von Trainer Stefan Döppes weiter um die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen?