Die Hallensaison im Hockey steht vor der Tür. Und deshalb wundert es auch nicht, dass das Interesse am Fedi-Cup des VfL Bad Kreuznach groß ist. Jeweils acht Frauen- und Männerteams aus insgesamt zehn Vereinen haben gemeldet, werden 40 Turnierspiele bestreiten und wollen sich so für die Hallenrunde in Form bringen.