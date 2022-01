Alex Jacob hat „Bammel“ vor dem Spiel seiner Mannschaft am Sonntag. Dem Trainer des Hockey-Oberligisten Kreuznacher HC ist ein gesamtes Team weggebrochen. „Es rücken Jungs nach, die im Training sind. Das hat bisher immer funktioniert, aber ich gehe ohne Erwartungen in das Spiel“, sagt Jacob vor dem Duell mit dem TV Alzey. Anpfiff ist um 14 Uhr in der IGS-Halle.