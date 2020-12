Corona: Saison-Höhepunkt des VfL fällt aus

Bad Kreuznach

Es sollte das i-Tüpfelchen einer erfolgreichen Saison werden für die talentierten Hockeymädchen des VfL Bad Kreuznach. Mit zwei weiblichen Nachwuchs-Teams (Mädchen A und Jugend B) hatte sich der VfL für die süddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Gegner sollten dabei an den nächsten beiden Wochenenden die besten Teams aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg sein. Doch das Ganze wurde jetzt kurzfristig gecancelt. Der Bundesjugendvorstand des DHB sieht sich auf Grundlage der aktuellen Corona-Situation mit täglich mehr Infizierten und immer strengeren Regeln aktuell nicht in der Lage, die Finalturniere der Jugend durchzuführen und hat diese nunmehr abgesagt. In Erwägung gezogen wird eine Verschiebung der Finalturniere – beispielsweise ins Frühjahr 2021.