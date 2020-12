Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 20:20 Uhr

Bad Kreuznach Corona: KHC sagt Spiel ab Die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC haben das Pokalspiel beim HTC Neunkirchen wegen eines Corona-Verdachts abgesagt. Am Mittwoch hatte eine Spielerin mittrainiert, die als sogenannte K1-Person gilt, die also Kontakt zu einer mit dem Virus infizierten Person hatte. KHC-Spielertrainerin Maya Eberts ließ daraufhin das Training am Freitag ausfallen.