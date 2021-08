Chavdarov geht, Hauer kommt

Zu Beginn der Feldrunde gab es in der Hockeyabteilung des VfL Bad Kreuznach einen Wechsel im Trainerstab. Stefan Chavdarov – einer der bisher zwei hauptamtlichen Übungsleiter der Blau-Weißen – hat in seiner Heimatstadt in Bulgarien ein attraktives Jobangebot als Lehrer erhalten und kam mit dem Wunsch der Vertragsauflösung auf den Abteilungsvorstand zu. Mit Blick auf die Corona-Entwicklung und die räumliche Distanz zu seiner Heimat Bulgarien konnten die Verantwortlichen des VfL den Wunsch nachvollziehen und entsprachen ihm im Sinne des Coaches.