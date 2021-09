Beißmann fällt aus, coacht aber von außen

Erneut muss Hockey-Oberligist Kreuznacher HC einen Doppel-Spieltag absolvieren. „Ich kenne das ja aus meiner Bundesliga-Zeit, da haben wir uns das Wochenende freigehalten, das war kein Problem. In unteren Klassen ist so ein Doppel-Wochenende aber deutlich schwieriger, weil Hockey dann eine Bedeutung einnimmt, die viele junge Leute gar nicht wollen, vor allem nach Corona. Das stelle ich aber nicht nur bei uns fest, sondern bei vielen Vereinen“, erklärt Alex Jacob, der Trainer des KHC, vor den Spielen am Samstag (17 Uhr) beim TV Alzey und am Sonntag (15 Uhr) zu Hause im Stadion Salinental gegen den VfR Grünstadt.