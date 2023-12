Der Kreuznacher HC steckt an diesem Wochenende in einem Bundesliga-Sandwich. Am Freitagabend startete Hockey-Traditionsklub SC 80 Frankfurt in die neue Bundesliga-Runde, am Sonntag steht direkt die zweite Partie an. Und dazwischen liegt am Samstag um 17 Uhr das KHC-Spiel bei der zweiten Garde der Frankfurter.