Plus Darmstadt/Frankfurt Am Ende fehlen dem Kreuznacher HC die Körner: Nahestädter holen lediglich einen Punkt Von Olaf Paare Das hatten sich die Hockeyspieler des Kreuznacher HC am Doppelspieltag der Zweiten Regionalliga anders vorgestellt. Statt der mindestens drei angepeilten Punkte fuhren sie nur einen Zähler ein. Und den sicherte sich das Team etwas überraschend beim Topteam TEC Darmstadt (1:1), während es beim Abstiegskampf-Kontrahenten SAFO Frankfurt mit 2:3 (1:0) unterlag. Lesezeit: 2 Minuten

In der zweiten Hälfte in Frankfurt kam einiges zusammen, am Ende wurde es zu viel: Die Kräfte schwanden nach dem intensiven Spiel am Tag zuvor, der Gegner packte vor allem gegen den überragenden Jeremy Ley eine ordentliche Härte aus, die von den Schiedsrichtern nicht unterbunden wurde, dazu gab es Zeitstrafen ...