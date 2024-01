Plus Bad Kreuznach Ackermann-Team schafft fünften Aufstieg in Folge: VfL Bad Kreuznach ist wieder Meister Der VfL Bad Kreuznach spielt in der kommenden Hallenhockey-Saison in der Oberliga. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Ackermann steht nach dem vorletzten Spieltag als Meister der 1. Verbandsliga fest. Von Sascha Nicolay

Den Titel hatte der VfL dann doch schon in der Tasche, ehe er am Sonntagmorgen zu seinem letzten Heimspiel der Runde gegen die TSG Heidesheim antrat. Zum Meister hatte die Bad Kreuznacher schon am Freitagabend der HC Speyer gemacht, der den Dürkheimer HC III, der als einziges Team dem VfL ...