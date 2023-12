Zwei der drei Rheinlandliga-Handballteams aus dem Kreis Neuwied sind in ihren Spielklassen in den Abstiegskampf verstrickt. Die Männer der HSG Römerwall und die Frauen der Sportfreunde Neustadt haben am letzten Hinrundenspieltag richtungsweisende Spiele vor Augen. Für die Frauen des TV Engers gilt es hingegen, am Wochenende ihren fünften Tabellenplatz zu stabilisieren.