Zwei Kreisläufer kaschieren Engpass

Ioannis Tsoultsidis war nach dem Abpfiff in zweifacher Hinsicht froh. Zum einen darüber, dass sein HSV Sobernheim das Verbandsliga-Derby für sich entschieden und mit dem 34:26-Sieg erfolgreich Revanche genommen hatte. Zum anderen über den souveränen Auftritt seiner Handballer in der Meisenheimer PSG-Halle. Der ersparte dem HSV-Trainer nämlich, im Verbandsliga-Derby gegen die HSG Nahe-Glan II selbst auflaufen zu müssen. „Ich hatte Trikot und kurze Hose drunter“, verriet Tsoultsidis mit einem Schmunzeln und schickte ein Lob hinterher: „Kompliment an meine Mannschaft, dass sie das so gut gemacht hat.“