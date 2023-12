Zum Kampf um den zweiten Platz in der Rheinhessenliga erwarten die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan am heutigen Samstag, 18 Uhr, in Kirn den HSV Alzey, der derzeit noch vor ihnen steht. „Das ist eine große Herausforderung für uns“, sagt Pero Kolovrat. „Es wird schwer, aber ich glaube, wir holen uns die zwei Punkte in der Kyrau-Arena.“