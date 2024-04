Plus Wissen Zum Abschluss kommt der Meister – Wissen muss sich im Heimspiel gegen Weibern „massiv steigern“ Von Andreas Hundhammer „Wir wollen uns gut aus dieser Verbandsliga-Saison verabschieden“, verspricht Christian Hombach vor dem letzten Spieltag der Handballsaison, an dem der SSV 95 Wissen den bereits als Meister feststehenden TuS Weibern empfängt. „Von daher müssen wir uns im Vergleich zur Vorwoche auf jeden Fall massiv steigern“, weiß Hombach mit Blick auf die schwierige Aufgabe an diesem Samstagabend ab 19.30 Uhr. Lesezeit: 1 Minute

Denn auch wenn die Wissener nach Aussage ihres Abteilungsleiters bei ihrer jüngsten Niederlage, dem 21:28 bei Rhein-Nette II, „von der handballerischen Qualität her in Schlagdistanz waren und genauso gut hätten gewinnen können“, so gehört zur ganzen Wahrheit auch, dass die Siegstädter „von zwei schwachen Mannschaften noch mal das entschieden schwächere ...