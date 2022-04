Rhein-Nahe

Ziel: Positiver Ausklang

Mit einem Sieg beim TV Engers wollen die C-Jugend-Handballerinnen der MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim am Sonntag, 14 Uhr, die Oberliga-Saison abschließen. Zwar ist noch der Protest der JSG Merchweiler/ Quierschied gegen ihre Niederlage am grünen Tisch anhängig, doch dass es – wie von den Saarländern gewünscht – zur Neuansetzung der Partie gegen die MJSG kommt, ist unwahrscheinlich. Nach Ostern beginnt bereits die Vorbereitung auf die Qualifikationsspiele zur Oberliga der kommenden Saison, für die der derzeitige Kader in B- und C-Juniorinnen aufgeteilt wird.