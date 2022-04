Das Schlusslicht vor der Brust, das Verfolgerduell bereits im Hinterkopf: Zum Auftakt einer englischen Woche in der Handball-Rheinhessenliga erwarten die Frauen der TuS Kirn am heutigen Samstag, 18 Uhr, den TV 1817 Mainz, der ohne Sieg den letzten Platz belegt. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, kommt dann der derzeit zweitplatzierte HC Gonsenheim in die Kyrau-Halle.