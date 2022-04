Handballabende in Simmern sind sehr selten, aber wenn Oberligist HSG Kastellaun/ Simmern mal in der Kreisstadt spielt, dann wird den Zuschauern einiges geboten – so auch beim 27:27 (12:13) des Schlusslichts gegen die Pfälzer von der HSG Eckbachtal. Die Hauptrollen im Simmern-Krimi spielten die Röckendorfs – Vater Frank als umsichtiger Zeitnehmer und Sohn Jan als bester Mann auf dem Feld.