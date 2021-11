„Derbysieger, Derbysieger“ – das skandierten am Ende die anderen: Die Handballerinnen der HSG Hunsrück haben das Derby in der 3. Liga Staffel E gegen die HSG Wittlich deutlich mit 17:30 (12:16) verloren und schafften es nur in den ersten 20 Minuten, den Gästen ein Gegner auf Augenhöhe zu sein.