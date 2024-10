Plus Wissen Wissenerinnen deuten Potenzial an: SSV verliert aber auch das dritte Spiel der jungen Bezirksoberliga-Saison Von Moritz Hannappel i Viel Fleiß, aber kein Preis: Frida Hariri (am Ball) und ihre Wissener Mannschaftskolleginnen (links Jule Flender) zeigten im Heimspiel vollen Einsatz. Und trotzdem hatten die Gäste der SG AhrBann alles im Griff und feierten den Auswärtssieg. Foto: Manfred Böhmer/balu Auch im zweiten Heimspiel in Folge in der Bezirksoberliga mussten sich die Handballerinnen des SSV Wissen geschlagen geben. Beim 23:29 (12:17) gegen die SG Ahrbach/Bannberscheid setzte es die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel. Lesezeit: 2 Minuten

Vor heimischer Kulisse trat das SSV-Team hoch motiviert an und war mit zahlreichen Auswechselspielerinnen bestens aufgestellt, um die geplanten Taktiken und Strategien umzusetzen. Wie in der vergangenen Woche, bei der knappen Niederlage gegen den TuS Horchheim, waren es wieder die Wissenerinnen, die in Führung gingen. Julia Diefenbach traf nach zwei ...