Noch einmal jubeln will die HSG Hunsrück – wie hier nach dem 29:28-Sieg vor drei Wochen gegen Budenheim. Gelingt Hunsrück am heutigen Samstag (17.30 Uhr) in Sohren der erwartete Heimerfolg gegen Absteiger Lingenfeld, dann dürfte im Endklassement der Oberliga Platz vier stehen, wenn Budenheim beim Meister Ketsch/Friesenheim II am letzten Spieltag verliert. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter