Nur vermeintlich einfach ist die Aufgabe, die die HSG Nahe-Glan am Sonntag, 15.40 Uhr, beim HC Gonsenheim erwartet. Zwar haben die Gastgeber nach fünf Begegnungen in der Handball-Rheinhessenliga erst einen Sieg und ein Unentschieden auf ihrem Konto, während die HSG ihre vier Partien samt und sonders gewonnen hat, doch in diesem Fall lügt die Tabelle, ist sich Axel Schneider sicher.