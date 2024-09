Plus Betzdorf/Wissen

„Wir haben einen relativ großen Umbruch zu verzeichnen“: Der SSV Wissen vor dem Bezirksoberliga-Auftakt

i Übergabe des Trainershirts: Christian Hombach (links), Abteilungsleiter Handball beim SSV Wissen, heißt den neuen Trainer der Männer-Bezirksoberligamannschaft, Andreas Gross, willkommen. Foto: Fabian Brenner

Wissen. Zwei Spielzeiten lang war der SSV Wissen die handballerische Nummer eins im Kreis Altenkirchen. Ab Sonntag werden sich die Siegstädter wieder auf Augenhöhe mit der DJK Betzdorf in der Bezirksoberliga, wie die ehemalige Landesliga nach der vereinheitlichenden Namensreform des Deutschen Handballbundes jetzt heißt, bewegen. Gleich zum Auftakt gastiert der SSV bei der DJK in der Molzberghalle in Betzdorf-Kirchen (ab 17 Uhr).