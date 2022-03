Wieder mehr Jungs im Training

Im Heimspiel gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam am heutigen Samstag, 16 Uhr, wollen die A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim ihren Aufwärtstrend in der Oberliga fortsetzen.

„Gegen Budenheim haben wir im vorigen Spiel einen großen Schritt nach vorne gemacht“, verweist MJSG-Trainer Maouia ben Maouia auf den 43:37-Sieg von vor drei Wochen und ergänzt: „Der Erfolg ist da, jetzt brauchen wir einen weiteren, um noch stärker an uns zu glauben und noch motivierter zu werden.“ Schon im Hinspiel stand das Team von Nahe und Glan knapp vor einem Erfolg und verlor denkbar knapp mit 33:34. Allerdings schätzt ben Maouia den Gegner als stabile Mannschaft ein. Nach den Schulferien stieg die Trainingsbeteiligung bei seinem Team wieder deutlich an, sodass die MJSG gut vorbereitet in die Partie geht. „Ich hoffe, dass wir die SG packen“, sagt der Trainer. „Das würde unsere Steigerung bestätigen und weiter verfestigen.“ Gespielt wird im Meisenheimer Paul-Schneider-Gymnasium. ga