Für den SV Urmitz steht in der Handball-Rheinlandliga ein wichtiges Spiel auf dem Programm: Am Sonntag (17 Uhr) empfängt der Tabellenletzte den Drittletzten TV Welling. Dabei will Urmitz, das in zehn Spielen erst einen Punkt holte, unbedingt den ersten Saisonsieg erzielen.