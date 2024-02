Plus Friesenheim Wichtiger Auswärtssieg: Kastellaun/Simmern siegt im 70-Tore-Spiel – Torwart Lahm stark Aufatmen bei der HSG Kastellaun/Simmern: In der Handball-Oberliga hat die HSG das Aufsteigerduell bei der HSG Friesenheim/Hochdorf III mit 37:33 (17:13) gewonnen. „Jetzt haben wir ein wenig Luft nach unten“, sagte Trainer Mirza Cehajic. Von Michael Bongard

Momentan gäbe es in der 16-köpfigen Oberliga vier Absteiger, Kastellaun/Simmern hat als Tabellenzehnter nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Sieg im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim war auch ein Resultat einer Aussprache im Training. „Wir haben uns alle ganz tief in die Augen geschaut und uns gefragt, was wir überhaupt ...