Welling

Nach mehreren vergeblichen Anläufen haben die Handballerinnen des TV Welling den Aufstieg aus der Rheinlandliga geschafft und zählen künftig zur Eliteklasse des Südwestdeutschen Handballverbands. Ihr Auftaktspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bestreiten sie am Sonntag (16 Uhr) in Rheinhessen bei der TG Osthofen.