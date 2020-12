Welling

Die Nagelprobe beim Oberligadebüt in Osthofen haben die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling trotz einer unglücklichen 17:18-Niederlage bestanden, nun wollen auch am Sonntag (16 Uhr zu Hause gegen die HSG Hunsrück beweisen, dass sie in diese Spielklasse gehören. Allerdings gastiert ein echtes Spitzenteam auf dem Maifeld, denn die HSG landete in den letzten Jahren immer im vorderen Tabellendrittel, kratzte dabei sogar teilweise am Drittligaaufstieg und hat den Gastgeberinnen an Oberligaerfahrung jede Menge voraus.