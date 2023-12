Am letzten Hinrunden-Spieltag in der Handball-Rheinlandliga sorgt die Partie HSV Rhein-Nette gegen TV Welling (Samstag, 19.30 Uhr, Realschulhalle Andernach) für Derbyfieber. Beide Mannschaften scheinen durch Siege am vergangenen Wochenende bestens gerüstet.