Plus Welling Welling hofft auf Zuschauerrekord – Am Mittwoch beginnt 33. Nettecup Das Handballturnier des TV Welling um den Nettecup in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist schon längst ein fester Termin. Vom nächsten Mittwoch an bis Samstag, 30. Dezember, steht nun die 33. Auflage auf dem Programm. Von Harry Traubenkraut

Angesichts einer stets prall gefüllten Nettetalhalle hält der Veranstalter am nun bewährten Turniermodus fest: Je drei Mannschaften in zwei Gruppen kämpfen um den Einzug in die Platzierungsspiele. Die Gruppensieger spielen dann am Finaltag den Turniersieger aus, die Zweitplatzierten den dritten Platz und die Gruppendritten Rang fünf. Attraktives Teilnehmerfeld Nachdem sich der TV ...