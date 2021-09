Nach ihrem gelungenen Auftakt mit dem Punktgewinn beim 22:22 in Zweibrücken wollen die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling im ersten Heimspiel der Saison gegen den TV Wörth (So., 17 Uhr) in der Nettetalhalle unbedingt nachlegen. Allerdings reisen die Gäste mit der Empfehlung an, den TV Bassenheim mit 24:15 regelrecht demontiert zu haben und sich somit erster Tabellenführer der Saison nennen zu dürfen.