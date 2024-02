In der Handball-Verbandsliga Ost steht am Samstag, 19.30 Uhr, ein echter Kracher auf dem Programm, denn der TuS Weibern empfängt TuS Grün-Weiß Mendig in der Robert-Wolff-Halle und wird einige Zuschauern anlocken. Dabei ist nicht nur in den beiden Fanlagern die Freude auf das Derby regelrecht mit den Händen greifbar.