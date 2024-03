Plus Weibern/Mendig

Weibern ist der Meisterschaft ganz nah – Mendig holt wichtigen Punkt

Von Harry Traubenkraut

In der Handball-Verbandsliga hat der TuS Weibern auch die schwere Auswärtshürde in Bassenheim genommen. Grün-Weiß Mendig eroberte einen wichtigen Punkt in Koblenz.