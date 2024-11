Plus Andernach Weibern feiert wichtigen Derbysieg – Rhein-Nette verliert Kellerduell trotz starker Leistung Von Harry Traubenkraut i Felix Manns war mit elf Toren erfolgreichster Werfer für Weibern und trug so erheblich zum 28:24-Erfolg bei der HSV Rhein-Nette bei. Foto: Jörg Niebergall Im Derby der Handball-Oberliga hat sich der TuS Weibern im Kellerduell bei der HSV Rhein-Nette mit dem 28:24 (16:15) zwei wichtig Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesichert. Während das Team von TuS-Trainer Tobias Arenz bei nun 5:9 Zählern einen wichtigen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machte, spitzt sich die Lage für das punktlose Schlusslicht Rhein-Nette weiter zu. Lesezeit: 2 Minuten

In der Andernacher Realschulhalle war der HSV in kämpferischer Hinsicht aber kein Vorwurf zu machen. Das Spiel war bis in die Schlussminuten offen und wurde erst in den letzten beiden Minuten entschieden. Folglich meinte HSV-Trainer Emil Haferkorn auch: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit zwei überragenden Torleuten hüben wie ...